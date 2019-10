Ex-bestuursleden KVM én Veljkovic dienen annulatieberoep in tegen vonnis

Voor hun aandeel in het matchfixingschandaal werden 4 Mechelse bestuursleden veroordeeld. 3 daarvan, Stefaan Vanroy, Olivier Somers en Johan Timmermans, wenden zich nu tot de rechter om hun naam te zuiveren. De 4e veroordeelde, Thierry Steemans, heeft nog tijd tot donderdag om hetzelfde te doen.

Makelaar Dejan Veljkovic maakt dan weer gebruik van het annulatieberoep in de hoop zijn beroepsverbod bij de KBVB door een burgerlijke rechtbank te laten annuleren.

Tegen een arbitrale uitspraak, zoals die van het BAS, kun je in principe niet in beroep gaan, maar het wetboek voorziet in specifieke gevallen wel nog een ultiem reddingsmiddel. Dat kan bijvoorbeeld wanneer de uitspraak in strijd is met de openbare orde, zoals bijvoorbeeld een schending van de rechten van de verdediging, of als er een karige motivering is van het arbitragehof.

Hoewel het viertal elk individueel een annulatieberoep heeft ingediend, zullen de 4 dossiers op hetzelfde moment worden ingeleid, op 28 oktober. Wellicht zullen de dossiers samengevoegd worden. Alle partijen die betrokken waren in de BAS-procedure kregen dinsdag alvast een dagvaarding in de bus.