Norman over toptabel in Antwerpen: "Murray op top 10-niveau"

Vorig jaar maakte Antwerpen een onthoofde editie mee door de late afzeggingen door blessures van Andy Murray (heup) en David Goffin (elleboog). Maar die twee toppers zijn er dit jaar wel bij. Naast Goffin maken met Gaël Monfils en Stan Wawrinka nog 2 top 20-spelers hun opwachting.

"We hebben echt een fantastische spelerslijst", vertelt Norman aan Sporza. "Murray is wereldberoemd en Goffin is in supervorm, dat bewees hij een paar dagen geleden nog tegen Roger Federer. We hebben Monfils en Wawrinka, toch een winnaar van 3 grandslamtoernooien. En we hebben onze ex-winnaars Richard Gasquet en Jo-Wilfried Tsonga. Het wordt echt een supertoernooi."

Hoe komt het dat plots zo veel grote namen naar Antwerpen komen? "Vorig jaar hadden we pech met de lastminuteblessures van Murray en Goffin. Nu hebben we wat meer geluk. De spelers strijden nu ook nog voor een plaatsje bij de laatste 8 voor de Masters in Londen. Wij profiteren van die spannende eindspurt van het seizoen."