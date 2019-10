Rudi Garcia is nieuwe coach van Jason Denayer bij Olympique Lyon

Olympique Lyon zette vorige week maandag haar Braziliaanse coach Sylvinho aan de deur. De nummer 3 van vorig seizoen begon nochtans sterk met 6 op 6, maar daarna stortte het kaarthuisje helemaal in. In de zes competitieduels die volgden, haalde Lyon slechts 3 punten (3 draws, 3 nederlagen).

Rudi Garcia, sinds zijn vertrek bij aartsrivaal Olympique Marseille zonder werk, moet de trein weer op de rails krijgen. "We hebben voor Rudi Garcia gekozen omdat hij een vechter is en net als wij de ambitie heeft om prijzen te pakken en te schitteren op het Europese toneel", verklaarde sportief directeur Juninho op de clubwebsite.

"Rudi Garcia was in het verleden al succesvol bij elke club die hij trainde. Hij haalt steeds het beste in zijn spelersgroep naar boven. En bovendien komen onze visies qua tactiek overeen. Hij mikt op technisch en offensief voetbal, helemaal in de traditie van de club."

Aanvoerder Jason Denayer krijgt zo een coach die ervaring heeft met Rode Duivels. In 2011 leidde hij Rijsel met Eden Hazard naar de dubbel in Frankrijk. Bij AS Roma had hij dan weer Radja Nainggolan onder zijn hoede.