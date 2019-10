Roglic sluit wielerjaar af als nummer 1 van de wereld, 9 Belgen in top 50

Roglic won begin dit jaar de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië.

De voormalige schansspringer eindigde vervolgens als 3e in de Giro. In september won hij met de Vuelta zijn eerste grote ronde. Afgelopen week zegevierde Roglic in twee Italiaanse eendagskoersen: de Ronde van Emilië en de Tre Valli Varesine.



Als topfavoriet moest Roglic zaterdag in de Ronde van Lombardije, gewonnen door de Nederlander Bauke Mollema, genoegen nemen met de 7e plek.

"Dit is mijn meest succesvolle seizoen tot nu toe", zegt Roglic. "Afgelopen week heb ik laten zien dat ik ook in eendaagswedstrijden mijn mannetje sta. Maar het meest gelukkig ben ik met het feit dat ik het seizoen afsluit als nummer 1 van de wereld."

Achter Roglic zijn de verschillen klein tussen Julian Alaphilippe (3.569,95 ptn), Jakob Fuglsang (3.472,50), Tour-winnaar Egan Bernal (3.346,75) en Alejandro Valverde (3.297,00), die het seizoen als nummer 1 begon.

Greg Van Avermaet is met 2.947,33 punten 6e en eerste Belg. Oliver Naesen (14e), Tim Wellens (17e), Tiesj Benoot (30e), Yves Lampaert (36e), Wout van Aert (37e), Remco Evenepoel (39e), Philippe Gilbert (41e) en Jasper Stuyven (42e) zijn de andere Belgen in de top 50.