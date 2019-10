POLL: 26.203 Sporza-surfers vinden dat Emma Meesseman dé sportvrouw van het jaar is

Nina Derwael kroonde zich voor de tweede keer op een rij wereldkampioene op de brug met de ongelijke leggers. Daarnaast werd ze op dat WK in Stuttgart 5e in de allroundfinale en loodste ze de meisjesploeg naar de Olympische Spelen in Tokio.

Emma Meesseman loodste haar ploeg Washington Mystics naar de WNBA-landstitel. Ze werd als eerste Europese speelster verkozen tot Most Valuable Player van de finales. Eerder dit jaar won ze ook al de Russische landstitel met Jekaterinenburg én de EuroLeague. Op het EK basketbal ging ze er met de Belgian Cats uit in de kwartfinales na verlies tegen Frankrijk, al werd ze wel 3e topschutter van het EK.

Nafi Thiam pakte, ondanks een pijnlijke elleboog, zilver in de zevenkamp op het WK atletiek in Doha. Op de Diamond League-meeting in Birmingham sprong ze met 6,86 meter een Belgisch record in het verspringen. Op de prestigieuze meerkamp in Talence sprong ze in het hoogspringen over 2,02m. Nooit eerder werd er hoger gesprongen in de zevenkamp.