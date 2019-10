Murray in Antwerpen: "Mijn lichaam moet weer wennen aan competitie"

Andy Murray had door problemen met zijn heup zijn afscheid van het tennis aangekondigd tijdens de Australian Open, maar na een geslaagde operatie kwam hij op zijn stappen terug. Ondertussen speelt de Schot weer competitief en dat brengt hem naar Antwerpen.

"Mijn heup is weer pijnvrij, maar de rest van mijn lichaam niet", grapt Murray. "Mijn lichaam moet nog wennen aan de competitie. Ik heb in Azië enkele zware matchen afgewerkt, maar is het wel leuk om weer te spelen. Vorig jaar had ik veel pijn tijdens de trainingen en genoot ik niet meer, nu is het allemaal weer leuk."

"Volgens mij is het zeker weer mogelijk om toernooien te winnen. Ik verwacht niet dat ik mijn hoogste niveau opnieuw zal bereiken of de grootste toernooien zal winnnen. In Antwerpen wel? Als ik verder zou kunnen raken dat de kwartfinale, zou dat weer een stap in de goede richting zijn."

"Eenvoudig wordt het niet. Antwerpen pakt uit met een sterk deelnemersveld: spelers uit de top 20, grandslamwinnaars... Als je ver wilt geraken, moet je zeker enkele toppers kloppen."