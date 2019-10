Mama en papa Derwael: "Thuis proberen we de druk weg te houden"

Mama Derwael: "Het WK is 10 dagen stressen"

Net als vorig jaar op het WK in Doha was afgelopen zaterdag een dag om nooit te vergeten, beseft Marijke Lammens, de mama van Nina: "Na een moeilijker jaar is het zowel voor het team als voor Nina een bekroning voor al het werk. Mentaal was het dit jaar een tijdje moeilijk, omdat ze thuisbleef van het EK om moeilijkere oefeningen te leren op vloer en sprong, maar ze kreeg toen last van haar voet en blessures. Nina kon en wou vooruit, maar haar lichaam wou niet altijd mee."

Voor mama Derwael was het lang wachten tot zaterdag: "Het WK is 10 dagen stressen, vanaf je in Duitsland toekwam. Het team was heel belangrijk. Voor ons als ouders was dat ook een heel stresserende dag. Toen dat ticket binnen was, dachten we: "We zien wel." Maar Nina is geen robot, ze is ook maar een mens die fouten kan maken. En we wisten dat ze zich geen fout kon veroorloven. Want de competitie wordt altijd beter. We wisten wel dat als Nina haar oefening zou doen zoals ze kan, ze het dan kon halen. Maar dat blijft altijd spannend. De emotionele ontlading is dan enorm."

Net als Nina overheerst bij mama na het WK ook de opluchting: "Ik kom heel graag naar de wedstrijden, maar ik ben ook altijd zo blij dat het voorbij is en dat we terug naar het normale leven kunnen gaan. Voor mij hoeft zelfs die medaille niet. Als Nina blij is met haar oefening en ze met een lach naar huis komt, is het voor ons ook goed."