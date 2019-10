"Bashir Abdi kan nog sneller dan in de marathon van Chicago"

In Chicago liet Bashir Abdi 2u06'14" optekenen. Daarmee was hij bijna een minuut sneller dan zijn toptijd in de marathon van Londen. "Chicago staat bekend als een snel marathonparcours, hoewel niet het snelste. De omloop is vlak en omdat de atleten doorgaans in de binnenstad lopen heeft de wind van het Michiganmeer minder invloed", zegt Marc Willems.

"De weersomstandigheden waren zondag overigens goed, bij de vrouwen werd immers een wereldrecord gelopen. Het was koel, in tegenstelling tot vorige jaren toen de temperatuur soms opliep tot 23°C. Er stond ook weinig wind, toch altijd een onzekere factor in "The Windy City"."

"Bashir Abdi was ongetwijfeld in topconditie, dat had hij een maand geleden al aangetoond tijdens een halve marathon in Newcastle. Bovendien neemt hij de ervaring van zijn vorige twee marathons (Rotterdam 2018 en Londen 2019) mee."

"Na afloop van de marathon van Londen in april 2019 was hij toch wat ontgoocheld dat hij niet onder 2u07 had gelopen. Tot de 40e kilometer zat hij toen op schema voor een nog snellere tijd, maar dan kwam hij de man met de hamer tegen. Wellicht heeft hij nu zijn tempo beter kunnen aanhouden."