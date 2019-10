Goffin begint als nummer 14 aan ATP-Antwerpen, Masters zijn verder weg

Een uitstekende Goffin liet tegen Federer liefst 5 setpunten onbenut in de eerste set en had zichzelf geweldig kunnen belonen. Hij blijft nu 14e op de ATP-ranking. En ziet Alexander Zverev, die de finale in Shanghai verloor van de Rus Daniil Medvedev, op de 8e plaats van de Masters-ranking uitlopen.

Bovendien wipte Matteo Berrettini over onze landgenoot in de "Race to London", het officieuze WK met de beste 8 van het seizoen, dankzij zijn halve finale in China. In Antwerpen deze week wil Goffin alvast extra punten sprokkelen in de hoop om nog in Londen te geraken.

Helemaal bovenaan de ATP-ranking staat nog steeds de Serviër Novak Djokovic. Die verloor evenwel in de kwartfinale in Shanghai en ziet zo zijn voorsprong op Rafael Nadal van 1.140 naar 320 punten slinken.

In Antwerpen doen naast Goffin nog 2 Belgen mee: Steve Darcis (ATP-179, -2) en Kimmer Coppejans (ATP-158, +3). Ruben Bemelmans (ATP-201, +3) ging eruit in de kwalficaties.