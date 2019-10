Geblesseerde Neymar mist tweeluik tegen Club Brugge in Champions League

Neymar lijkt maar niet weg te geraken uit de ziekenboeg. In een oefengalop met Brazilië tegen Nigeria moest de superster van PSG al na 12 minuten naar de kant, nadat hij naar zijn dijbeen had getast.

Neymar wandelde zelf nog naar de kleedkamer, maar een MRI-scan heeft toch een blessure aan het licht gebracht. Een letsel in zijn hamstring houdt de Braziliaan nu vier weken aan de zijlijn.

PSG moet het dus over anderhalve week zonder Neymar stellen in de Champions League-wedstrijd in Brugge. Ook de terugwedstrijd in Parijs op 6 november lijkt te vroeg te komen voor de Braziliaan.