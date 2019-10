Kersvers WNBA-kampioen Emma Meesseman was maandagavond te gast in het Eén-programma Vandaag. Ze vertelde er over de emoties na het behalen van de WNBA-titel, maar ook over de loonkloof tussen NBA-spelers en de speelsters in de WNBA. "Het is verschrikkelijk", aldus Meesseman.