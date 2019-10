"Intrinsiek is Batshuayi de beste, maar hij beschikt lang niet over Lukaku's karakter"

Met eenvoudige zeges tegen San Marino (9-0) en Kazachstan (0-2) staan de Rode Duivels weer wat dichter bij het perfecte rapport in de EK-voorronde. Wat moeten we onthouden uit de 2 kwalificatiematchen? "Praet en Vanaken hebben punten gescoord, Batshuayi is een heel ander verhaal", vindt onze commentator Eddy Demarez.

"Praet heeft leren verdedigen in Italië"

De bondscoach heeft de voorbije dagen enkele invallers speelminuten gegund. "San Marino en Kazachstan hebben natuurlijk weinig te betekenen in het internationale voetbal, maar Hans Vanaken en Dennis Praet hebben wel hun match gespeeld", vindt Eddy Demarez. "Zij hebben punten gescoord bij de bondscoach." "Ik pik er Praet uit, omdat hij in Kazachstan speelde en niet tegen voetbaldwerg San Marino. De voetballer van Leicester City stond op het veld als defensieve middenvelder, een positie die hij onder de knie heeft gekregen bij Sampdoria. In Italië heeft Praet leren verdedigen." "In Kazachstan recupereerde hij ballen, hij speelde snel in mét diepgang. Hij gaf ook de assist bij het openingsdoelpunt."

"Praet recupereerde ballen en speelde snel weer in mét diepgang."

"Batshuayi was weer de nonchalance zelf"

"Praet heeft zeker punten gescoord, Michy Batshuayi is een heel ander verhaal", gaat Eddy Demarez voort. "Hij was weer de nonchalance zelf. De aanvaller kaatste slecht, hij liep al te vaak buitenspel, zette zijn vooracties te laat in en hij leed ook vaak balverlies." "Eén ding houdt Batshuayi overeind: hij pikt altijd zijn doelpuntje mee. Daardoor krijgt hij krediet, al zag ik dat de bondscoach zich dit keer ook openlijk ergerde. Hij is tenslotte al 26 en op die leeftijd kan je niet meer spreken van een leerproces of jeugdzondes..." "Jammer, want intrinsiek is Batshuayi misschien wel onze meest getalenteerde aanvaller. Maar op het vlak van beroepsernst komt hij nog niet aan de enkels van Lukaku. Mocht hij nog maar de helft van het karakter van Lukaku hebben, zou hij ook bij Chelsea niet in de situatie zitten waarin hij nu al zo lang is verzeild geraakt. "

"Neem Verschaeren mee en test Vanheusden een keer"

"Yari Verschaeren heeft laten zien dat hij een wissel op de toekomst kan zijn. Als hij zich blijft ontwikkelen, zou ik de 18-jarige Anderlecht-speler blijven selecteren", oppert onze commentator, "met het oog op de volgende campagne of met het oog op die na de Wereldbeker van 2022."

"Ook Zinho Vanheusden zou toch stilaan moeten getest worden. De 20-jarige verdediger van Standard mist na zijn blessure nog wel wat wedstrijdritme, maar tegen het EK zal hij weer op dreef zijn. En zijn coach Michel Preud'homme, die het toch goed kan inschatten, stelde een hele tijd geleden al dat hij het niveau heeft voor de nationale ploeg."

"Bovendien zitten de grote 4 achterin - Kompany, Vermaelen, Vertonghen en Alderweireld - allemaal op tram 3. Die hebben dringend opvolgers nodig. En die opvolging komt wellicht niet van Boyata, Denayer of Mechele. Daarom moet de bondscoach Vanheusden op z'n minst al een keer testen in de komende duels."

"Zinho Vanheusden kan een van onze vaste verdedigers opvolgen."

"Met de beste ploeg tegen Rusland"

Met de matchen tegen Rusland en Cyprus die er nog aankomen, ligt het perfecte rapport (30 op 30) in het verschiet voor de Rode Duivels in de EK-voorronde. "Niet meer dan normaal voor de nummer 1 van de wereld", vindt Eddy Demarez. "Zeker in een groep met de nummers 42, 52, 92, 116 en 210 als tegenstanders. Je hoeft zelfs niet alle basisspelers op te stellen om die matchen zonder door te duwen vlot te winnen." "Rusland moet je ook niet overschatten. Vorig jaar hebben ze met alle meeval van de wereld de kwartfinales gehaald op het WK in hun eigen land. Misschien kan Rusland toch een "kleine" graadmeter zijn in deze campagne. Als ik Roberto Martinez was, zou ik volgende maand in Sint-Petersburg nog een keer met mijn beste ploeg spelen en laten zien dat we ze ook in een uitmatch kunnen wegspelen."

"Cyprus staat dan weer garant voor vechtlust en inzet, maar voetballend is het team te beperkt. In Brussel mag dat absoluut geen hinderpaal zijn voor de Rode Duivels en een 30 op 30."

Op de eerste speeldag won België met 3-1 van Rusland.

"Hopelijk geen oefenmatch tegen Qatar"

Eddy Demarez: "En dan mogen de Belgen zich opnieuw opmaken voor een groot kampioenschap. Probleem is dat ze in deze voorronde niet getest zijn. Hopelijk plooit de bond niet voor het grote geld van Qatar. " "De kleine oliestaat zou voor 2 miljoen euro in maart willen afzakken naar Brussel, maar sportief stelt Qatar maar weinig voor. Dan speel je beter een keer tegen Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië of Duitsland, ook al is het maar een oefenmatch. Dat zou toch veel meer een graadmeter zijn richting Euro 2020", besluit onze voetbalcommentator.

Eddy Demarez.