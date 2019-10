Charleroi-coach Angillis zet stap opzij om zieke zoon bij te staan

"Een tiental dagen geleden is bij Sidy, mijn 8-jarige zoon, een tumor ontdekt", verklaart Angillis zijn beslissing.

"Meteen is een heel zware therapie opgestart die vereist dat ik dagelijks bij mijn familie blijf. Na overleg met mijn echtgenote en de artsen is het duidelijk dat ik al mijn aandacht moet richten op het genezingsproces van mijn zoon en het welzijn van mijn familie."

"Het is een zware beslissing, want met de ploeg verrichten we goed werk en de spelers schuwen de inspanningen niet om collectief beter te worden."

"Ik hoop snel weer bij de staf te kunnen zijn. Volgens de artsen zal ik twee tot drie maanden afwezig zijn. Ik bedank de directie van Spirou Basket dat ze mij 100% steunen."