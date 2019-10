St. Pauli schuift Turk opzij na politiek statement: "Wij zijn tegen oorlog"

Cenk Sahin plaatste donderdag op Instagram een foto van de Turkse vlag met het bijschrift: "Wij staan aan de kant van onze heldhaftige soldaten en ons leger. Onze gebeden zijn met u!"

De steun van Sahin aan het Turkse regime schoot in het verkeerde keelgat bij de achterban van de Duitse cultclub. Met spandoeken maakten ze de club duidelijk dat Sahin maar beter kon ophoepelen.

Na intern overleg besliste St. Pauli om de Turk op non-actief te zetten. Hij hoeft zich niet meer te melden op de club en mag trainen of spelen bij een ander team. "We hebben deze beslissing genomen nadat duidelijk geworden was dat de speler de waarden van de club niet respecteerde. Wij zijn tegen elke vorm van oorlog", laat St. Pauli weten.