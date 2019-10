Petr Cech blinkt meteen uit als ijshockeydoelman met 2 saves in shoot-outs

Cech zette vorige zomer een punt achter een lange en succesvolle voetbalcarrière en ging aan de slag in de technische staf van Chelsea.

Tegelijk kwam er voor de 37-jarige Tsjech tijd vrij om zijn oude liefde, het ijshockey, weer op te nemen. Hij verbond zijn lot aan Guildford Phoenix, dat uitkomt op het vierde niveau in de Engelse ijshockeycompetitie.

Zondag toonde de doelman meteen zijn kwaliteiten met twee cruciale reddingen in de shoot-outs tegen Swindon Wildcats. Het leverde Cechs ploeg de zege op.

"Ik wilde winnen, dat was het belangrijkste. Ik ben blij dat het gelukt is", zegt Cech.

"Ik was verrast dat ik niet nerveuzer was. Ik wist niet wat ik mocht verwachten, dus was het prachtig om te zien hoe snel mijn lichaam in wedstrijdmodus ging."