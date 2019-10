Ongeziene taferelen in het Amerikaanse High school football. Een speler van Fairfield High School was na een interceptie zodanig in de war dat hij met de bal de verkeerde richting uitliep. Net voor hij een touchdown zou doen in zijn eigen eindzone, kon een ploegmaat hem nog tegen de grond werken. Het mocht uiteindelijk niet baten: Fairfield verloor de wedstrijd tegen Rodriguez met 14-7.