Oliver Naesen is onder indruk van Wallays: "Een grote numero van Jelle"

Oliver Naesen eindigde vorig jaar als 4e in Parijs-Tours, in de editie van 2019 werd het een 3e plek. Een sprint om de 2e plaats met Niki Terpstra zat er niet meer in.

"Ik drong niet aan, de tank was leeg", vertelt Naesen. "Ik voelde me heel goed, maar als je zo'n lange finale hebt, is het niet gemakkelijk. Ik kon niet al het vuile werk opknappen en ik had een beetje het gevoel dat ze me enorm viseerden in de achtervolging."

"Bovendien stuiten we op een ongelooflijk sterke Jelle Wallays. Hij had blijkbaar een uitzonderlijke dag en dit is een "grote numero" van hem. Hij verdient de zege."

Naesen sprong nog weg uit wat restte van het peloton en ging met Terpstra op zoek naar Wallays. "Maar hij was al ver weg. Op het eind zat ik stikkapot en drong ik niet meer aan voor de sprint. Ook al was Niki twee keer teruggekeerd na een lekke band."