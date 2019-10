VIDEO: Gouden Nina Derwael wordt opgewacht door apetrotse vriend

Nina Derwael viel in het treinstation in Brussel-Zuid meteen in de armen van haar vriend. Siemen Voet is profvoetballer in 1B en kon daardoor niet mee naar het WK in Stuttgart om te supporteren. "Ik ben heel blij om weer thuis te zijn", zei Derwael.

"Het was een hele intense, maar ook heel leuke week. Met de voorbereiding erbij zijn we toch twee weken van huis geweest. Vroeger had ik nooit heimwee in het buitenland, maar nu ik iemand heb om te missen, is dat toch veranderd."

Zelf speelde Voet gisterenavond tijdens de finale van Derwael nog een match tegen OH Leuven. Roeselare kon eindelijk eens winnen en Voet scoorde ook zelf. "Dit is een droomscenario", zei hij achteraf. "Zij pakt goud. Ik ben zo blij, ik kan dat niet verwoorden."

"Ik heb het tijdens de match gehoord. Ik wist dat ze rond minuut 82e aan haar oefening zou beginnen. Ik keek naar de tribune en mijn ouders staken een vinger op om te zeggen dat ze nummer 1 geworden was. Ik had mijn emoties niet onder controle. Ik had tranen in mijn ogen."