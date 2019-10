Neymar al na 12 minuten gewisseld in oefeninterland met dijblessure

Het werd geen fijne oefengalop voor de Brazilianen tegen Nigeria in Singapore. Brazilië kon na de eindzege in de Copa America begin juli geen wedstrijd meer winnen en dat was ook nu het geval. Net als tegen Senegal bleef Brazilië steken op een 1-1-gelijkspel. Tot overmaat van ramp viel ook Neymar al heel snel geblesseerd uit.

De sterspeler stak al na 12 minuten zijn hand omhoog. Hij tastte naar zijn linkerdij en werd vervangen door Coutinho. Hoe ernstig de blessure is, is niet meteen duidelijk. Neymar wandelde nog normaal naar de kleedkamer en gooide zijn shirt ook het publiek in. Op de bank kreeg hij wel een ijszak aangereikt. Over anderhalve week moet hij met PSG normaal aan de slag in de Champions League tegen Club Brugge.