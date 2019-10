Corendon-Circus scoort 1 en 2 in Memorial Van Steenbergen

Dries De Bondt (Corendon-Circus) heeft in Arendonk de Memorial Rik Van Steenbergen op zijn naam geschreven. Hij ontsnapte in de slotfase uit de kopgroep. Ploegmaat Jimmy Janssens klopte de Nederlander Havik in de sprint om de 2e plaats.

Voor het eerst sinds 2012 stond de Memorial Rik Van Steenbergen weer op de wielerkalender. Deze keer niet meer in en rond Aartselaar, maar wel met aankomst in Arendonk, de geboorteplaats van Rik I. Corendon-Circus deelde de lakens uit in de Kempen. In de finale zaten ze met z'n tweeën in de kopgroep. Janssens en De Bondt namen het op tegen de Nederlanders Havik (BEAT) en Riesebeek (Roompot-Charles). Bij de achtervolgers was het team met z'n drieën vertegenwoordigd en in het peloton zat ook nog eens Belgisch kampioen Tim Merlier klaar. Hij hoefde niet voor de zege te sprinten, want met een dubbele aanval in de slotkilometers verschalkte De Bondt zijn medevluchters. Achter hem klopte Janssens Havik in de strijd om de 2e plaats. Merlier won de sprint om plaats 5. Baptiste Planckaert zat in dezelfde groep en verzekerde zich met een 8e plaats van eindwinst in de Bingoal Cycling Cup.

VIDEO: De aanvallen van Dries De Bondt in de slotfase

Uitslag Memorial Rik Van Steenbergen (1.1) 1. Dries De Bondt in 4u24'08" 2. Jimmy Janssens op 4" 3. Piotr Havik (Ned) 4. Oscar Riesebeek (Ned) 5. Tim Merlier 39" 6. Stijn Steels 7. Rick Ottema (Ned) 8. Baptiste Planckaert 9. Otto Vergaerde 10. Payul Tâbling (Dui)

De Bondt: "Zat allemaal op ons tandvlees"

Voor Dries De Bondt was het zijn 2e zege van het seizoen. Eerder dit jaar won hij ook Halle-Ingooigem. Ook daar was hij te sterk voor Piotr Havik. "We zaten allemaal op ons tandvlees in de kopgroep", doet De Bondt zijn verhaal over de Memorial Van Steenbergen. "Ik zat ook a bloc, maar deed er wel een schepje bovenop", lacht de 28-jarige renner. Met 4 renners in de top 10 doet Corendon-Circus een goede zaak in het klassement van de Europe Tour. "Met dat idee zijn we ook aan de wedstrijd begonnen. Daarom hebben we met z'n allen aangevallen."

Eindwinnaar Planckaert: "Nog spannend in finale"