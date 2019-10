Hazard: "Nu winnen is leuk, maar winnen op het EK is het belangrijkste"

Courtois: "In Rusland zal het veel moeilijker zijn"

Het EK-ticket mag dan al op zak zijn, voor Thibaut Courtois blijft winnen belangrijk. "Als we groepswinnaar worden, kunnen we misschien die groep in Bakoe vermijden en misschien dichter bij huis spelen op het EK. Het is al jammer genoeg dat we niet in België kunnen beginnen."

Met hun 8e overwinning op rij zetten de Rode Duivels een record neer. "Ik wist niet dat dat een record was. Daar zijn we niet mee bezig. We willen gewoon onze match winnen. Vandaag was het niet gemakkelijk op het kunstgras, dat is niet echt aangenaam. Maar we waren goed geconcentreerd. We wisten dat de Kazakken anders gingen spelen, agressiever. De scheidsrechter liet ook erg veel toe. Al bij al hebben we het goed gedaan."

"De eerste 10 à 15 minuten waren zij hevig. Wij maakten dan een hele mooie goal en daarna was hun druk minder. In de tweede helft hebben we heel snel de 0-2 gemaakt en de match gecontroleerd. We zijn misschien vergeten de 0-3 te maken, maar winnen en de 0 houden is altijd goed. Een clean sheet is altijd leuk en tegen zulke ploegen wil je geen goals slikken."

"Dit is een goede lijn om door te trekken. Nu gaan we naar Rusland, waar een heel andere match volgt. Daar zal het veel moeilijker zijn. Hopelijk kunnen we daar ook winnen. Het zou mooi zijn om de campagne zo af te sluiten."