Bottas troeft Vettel en Hamilton af, Mercedes is weer merkenkampioen

Valtteri Bottas heeft Mercedes de zege bezorgd in de Grote Prijs van Japan, de 17e race om het WK F1. Bottas was heer en meester en hield polesitter Sebastian Vettel en ploegmaat Lewis Hamilton achter zich. Voor Bottas is het de 3e zege van 2019, na de 1e en 4e GP. Bottas en Hamilton bezorgen Mercedes voor het 6e jaar op een rij de wereldtitel bij de constructeurs.

Door de tyfoon Hagibis waren de kwalificaties van zaterdag naar vanochtend verschoven. Sebastian Vettel en Charles Leclerc waren daarin de Mercedes-rijders te snel af. Vettel mocht vanaf de pole vertrekken, maar omdat de lichten lang aan bleven, maakte hij een fout bij de start. Hij bewoog voor de lichten uit waren, zette zijn auto stil en verloor zo zijn eerste positie.

Ook de andere Ferrari ging in de fout: Leclerc tikte in de tweede bocht een uitstekend gestarte Max Verstappen aan. De Nederlander viel met zijn Red Bull terug tot de 18e plaats en moest aan een inhaalrace beginnen, maar die stopte na 14 rondes, want zijn bolide was te zwaar beschadigd. Leclercs voorvleugel was geraakt, maar de Monegask kon de race voortzetten en alsnog zesde eindigen. Na een straf werd dat nog de 7e plek.

Bottas maalde niet om het gesukkel voor en achter hem en reed vanaf de 3e plaats als een pijl uit een boog naar de koppositie. Die zou de Fin na een perfecte race niet meer afgeven. Na Australië en Azerbeidzjan toonde hij zich andermaal de beste van het pak. En het was ook een verdiende beloning, want hij was het hele weekend sneller dan Hamilton.

Na een late 2e stop vocht de WK-leider achter zijn teammaat een verbeten duel uit met Vettel om de 2e plaats, dat de Duitser met gemak in zijn voordeel beslechtte. Hamilton was niet echt blij - hij riep over de radio dat hij de race wou winnen - maar kon zich troosten met de gedachte dat zijn team een 6e jaar op een rij de merkentitel pakte. Dat deed nog geen renstal hen voor: Mercedes pakte het record van 5 op een rij van Ferrari af.

Leclerc plek achteruit, Ferrari beboet

De botsing tussen Leclerc en Verstappen bij de start kreeg nog een staartje. De internationale automobielfederatie FIA bedacht de Monegask van Ferrari met 15 seconden straftijd: 5 seconden omdat hij Verstappen aanreed en 10 seconden omdat zijn team hem niet meteen binnenriep. Voor dat laatste feit kreeg Ferrari ook 25.000 euro boete.

Leclerc bleef inderdaad nog enkele ronden op het circuit, waardoor heel wat carbonstukken van zijn bolide op de baan terechtkwamen. Eentje daarvan beschadigde de Mercedes van Lewis Hamilton.

Leclerc zakte zo terug van de 6e naar de 7e plaats, Daniel Ricciardo profiteerde.

Uitslag GP van Japan 1. Valtteri Bottas (Fin-Mercedes) in 1u21'46"755 2. Sebastian Vettel (Dui-Ferrari) op 13"343 3. Lewis Hamilton (GBr-Mercedes) 13"858 4. Alexander Albon (Tha-Red Bull) 59"537 5. Carlos Sainz (Spa-McLaren) 1'09"101 6. Daniel Ricciardo (Aus-Renault) op 1 ronde 7. Charles Leclerc (Mon-Ferrari) " 8. Pierre Gasly (Fra-Toro Rosso) " 9. Sergio Perez (Mex-Racing Point) " 10. Nico Hulkenberg (Renault) " 11. Lance Stroll (Oos-Racing Point) " 12. Daniil Kvijat (Rus-Toro Rosso) " 13. Lando Norris (GBr-McLaren) " 14. Kimi Räikkonen (Fin-Alfa Romeo) " 15. Romain Grosjean (Fra-Haas) " 16. Antonio Giovinazzi (Ita-Alfa Romeo) " 17. Kevin Magnussen (Den-Haas) " 18. George Russell (GBr-Williams) op 2 ronden 19. Robert Kubica (Pol-Williams) " 20. Max Verstappen (Ned) opgave

Reacties van de hoofdrolspelers: