"Ik geef Remco een 8 voor zijn seizoen" - "Dat zijn betere punten dan op school"

Remco Evenepoel en Patrick Lefevere, klikt dat eigenlijk een beetje? "We hebben wel dagelijks contact", vertelt Evenepoel. "En dan gaat het niet alleen over het wielrennen. Het is toch speciaal dat je zo'n verstandhouding hebt met je baas."

Lefevere: "We zien elkaar niet veel tijdens het jaar. Ik heb 5 ploegleiders, verzorgers, dokters, ... Ik wil niemand voor de voeten lopen. Het is mijn taak om te zorgen dat er geld en materiaal is en om eventueel in te grijpen als het fout loopt. Maar het is Remco zijn eerste jaar, dus we zorgen er wel wat meer voor. Ik vind dat het ook mijn taak is om de mee-eters en de profiteurs weg te houden. Ik wil raad geven aan hem en zijn ouders."

Zijn er moeilijke momenten geweest het afgelopen seizoen? "We wilden de lat niet te hoog leggen", vertelt Lefevere. "Alles lukte goed tot de Ronde van Romandië. Het was slecht weer, hij is gevallen, hij kende wat tegenslag, ... Daar heeft hij denk ik beseft dat het een grote stap was om prof te worden."

"Zo wou hij bijvoorbeeld zijn tijdritten meteen met versnelling 58 rijden, zoals de meeste profs. Bij de junioren reed hij met 52. Je zag dat het niet werkte. Hij wist toen dat er nog zaken beter konden."

Evenepoel: "Dat was inderdaad een heel slecht moment. Ik was mentaal en fysiek niet klaar. Dat hebben we daar beseft."