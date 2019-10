VIDEO: Oud-wereldkampioen veldrijden glijdt telkens weg op spekgladde helling

Een jaar of tien geleden noemden we Arnaud Jouffroy een groot talent. In 2008 won hij bij de junioren het WK veldrijden in Treviso (Ita) voor ene Peter Sagan. Twee jaar later herhaalde hij zijn kunstje bij de beloften in Tabor (Tsj). Jouffroy finishte als 3e, maar na de positieve dopingplas van de broers Szczepaniak kreeg hij de regenboogtrui en Tom Meeusen de vicewereldtitel.

Jouffroy versierde een contract bij BKCP-Powerplus, de voorloper van Corendon-Circus, maar dat werd geen succes. Ook bij Telenet-Fidea scoorde de Fransman niet. Daarom zette hij op zijn 23e al een punt achter zijn profcarrière. Dit seizoen werkt Jouffroy aan een bescheiden comeback in het veld.