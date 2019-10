"Met het oog op Tokio moet de oefening van Derwael nog moeilijker"

Het was genieten. Nina Derwael trad gisteren als laatste van de acht finalistes aan en stootte met een perfecte oefening de Britse Downie alsnog van het hoogste schavot . Commentatoren Inge Van Meensel en Dirk Van Esser belichten de prestatie van Derwael, die nu nog meer dé autoriteit is aan de brug met ongelijke leggers.

Derwael troefde gisteren concurrentes als Rebecca Downie en Sunisa Lee af. Concurrentes die, in vergelijking met vorig jaar in Doha, de kloof met Derwael hebben verkleind. “We wisten op voorhand dat de concurrentie heel kort ging komen”, vertelt Van Esser. “Zeker die Rebecca Downie, van wie de oefening dezelfde moeilijkheid heeft als die van Nina, namelijk 6.5. Dan komt het erop aan om die oefening zo perfect mogelijk uit te voeren.”

“Elk klein foutje, elke beweging die niet perfect in de handstand is, een klein stapje in de landing… Zulke fouten kosten elk 1 tot 3 tienden van een punt. Dat maakt het verschil tussen goud, zilver of brons. We wisten dat Nina mentaal heel erg sterk is en ze heeft eigenlijk de best mogelijke oefening gebracht. Ze kan op de moeilijkste momenten de beste prestaties leveren.”

“Nina weet dat ze volgend jaar met iets nieuws zal moeten komen, anders wordt het heel gevaarlijk”, verduidelijkt Van Esser. "We gaan turnsters krijgen die nog 1 of 2 tienden aan hun score zullen toevoegen. Nina moet absoluut met de hoogste moeilijkheid in Tokio starten om comfortabel naar die finale te gaan. Als ze dat klaarspeelt, dan voorspel ik dat ze met gemak die olympische titel zal binnenhalen – als alles loopt zoals gewenst

natuurlijk.”