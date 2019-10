Martinez: "Mijn toekomst? Dat is nu voor niemand belangrijk"

"Examen voor Praet? Neen, een beloning"

De Duivels hebben hun ticket voor het EK al op zak en kunnen dus vrij ontspannen toeleven naar de wedstrijd in Kazachstan. Op kunstgras nota bene.

"Dat wordt een aanpassing. Ik vrees geen blessures, maar de manier van voetballen is anders. Kijk naar onze kern: bij de meeste spelers is het al van hun tienerjaren geleden dat ze daar nog eens op gespeeld hebben", vertelde de bondscoach.

"We hebben een stevige reis achter de rug, we hebben donderdag nog maar gespeeld, er is dit veld en het uurverschil: dat vraagt een aanpassing en dat is mee een uitdaging. Kijk naar het EK: daar heb je ook matchen in Bakoe (Azerbeidzjan). Het is een kans om hier mee om te gaan."

Achter de kwalificatie staat een vinkje, nu is groepswinst het doel. "Het is een goeie kans om te kijken naar de partnerships in onze ploeg. En om beter te worden. Je kunt geen match overslaan."

De bondscoach verklapte ook dat Axel Witsel, Thomas Meunier en Dennis Praet zeker aan de aftrap zullen staan. "Een examen voor Praet? Neen, dat is een negatieve term. Dat is iets van in onze jeugd. Dit is een kans, een beloning. Hij heeft zijn basisplaats verdiend."