Voor een profvoetballer is vliegen in 1e klas geen uitzondering. Dat was toch even anders voor Matheus Henrique (21), debutant in de Braziliaans selectie. Hij reisde onlangs voor het eerst in 1e klas en hield er een hilarisch verhaal aan over. Aan tafel deed Henrique zijn verhaal voor de hele Braziliaanse selectie en werd hij getrakteerd op schatergelach van zijn ploegmaats.