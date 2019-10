Wereldkampioene Derwael schrapt grondfinale: "Met het oog op Tokio"

Nina Derwael maakte vanavond haar favorietenrol waar op de brug met ongelijke leggers, maar onze landgenote had zich in de kwalificaties ook geplaatst voor de grondoefening. Die finale van zondag laat ze uiteindelijk schieten.

"Uit voorzorg", zegt ze, "met het oog op Tokio. Het is een zware week geweest, ook voor mijn voet."

"Ik voel wel het verschil: in de aanloop naar de allroundfinale van donderdag was mijn voet oké, maar gisteren en vandaag voelde ik meer pijn. We zullen dus stoppen op een hoogtepunt."

"Die grondfinale was wel leuk om te doen, maar het is niet dat ik daar echt zou meespelen voor de medailles. Het is niet dat ik echt iets verlies. Ik ben blij dat ik dit kan vieren en ik keer dan hopelijk weer met een goeie voet de zaal in voor de trainingen."