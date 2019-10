Halle-Gooik stoot door naar de Elite Round van de Champions League

Halle-Gooik had woensdag zijn opener tegen Araz (Aze) gewonnen met 5-1 en had daar eigenlijk al een optie genomen op een plaats in de Elite Round. Top 3 in een poule met 4 in de Main Round was de opdracht en die voorwaarde werd donderdagavond al afgevinkt.

De Belgische kampioen verloor donderdag van Kherson (Oek, 3-7) en vanavond bleek ook Benfica (Por, 2-6) te sterk.

Maar één zege en twee nederlagen waren dus voldoende om door te stoten naar de Elite Round, waar 16 ploegen van 19 tot 24 november elkaar bekampen in 4 poules van 4 ploegen. De groepswinnaars spelen dan in april de Final 4.