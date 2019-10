OHL-coach Euvrard na nieuwe nederlaag: "De kritiek moeten we nu slikken"

"We kwamen overal een stap tekort", analyseerde coach Vincent Euvrard bij Sporza de nederlaag van zijn OH Leuven bij Roeselare. "We verloren te veel duels en uit 4 momenten scoorde Roeselare 3 keer."

"Met een doelpunt net voor of net na de rust hadden we nog twijfels kunnen brengen in de hoofden van Roeselare, maar de goal viel veel te laat. Of er sprake was van onderschatting tegen de hekkensluiter? Neen, daar is geen ruimte voor. Al begrijp ik wel dat het zo lijkt."

Na het vertrek van Frank Vercauteren naar Anderlecht 10 dagen geleden lijkt OHL in te storten. Of mag dat niet gezegd worden? "Wat er nu ook gezegd wordt: we moeten deze kritiek nu slikken. We moeten nu reageren en dat kan alleen maar als team. We moeten in de volgende wedstrijd een collectieve prestatie neerzetten die OHL-waardig is."

In de stand is OHL zijn bonus kwijt. "4 ploegen zitten nu volledig in de race. We hadden vorige week al een kloof kunnen slaan, maar ik denk niet dat we met deze periode bezig moeten zijn."

"We moeten volgende week bij Lommel aanknopen met de zege en dan hebben we nog 3 wedstrijden tegen de rechtstreekse concurrenten: thuis tegen Westerlo en Union en dan naar Virton."