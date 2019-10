Goud en goal voor koppel Derwael-Voet: "Ik neem dit mee voor de rest van mijn leven"

Terwijl Nina Derwael zich opmaakte voor haar WK-finale, was partner Siemen Voet met Roeselare aan de slag tegen OH Leuven. Het werd een vruchtbare avond voor het koppel: Voet scoorde en won, Derwael pakte goud.

"Ik kan het zelf niet geloven", reageerde Voet bij Sporza na de 3-1-zege tegen OHL. "Vooraf was dit het ideale scenario. We wilden er allebei voor gaan in onze sport. Dit was echt het droomscenario. Ik ben echt blij. Ik kan het bijna niet verwoorden. Het is fantastisch."

Hoe heeft Voet de gouden finale van Derwael - op het veld - beleefd? "Ik wist dat ze rond de 82e minuut zou beginnen. Ik keek in de tribunes naar mijn ouders en zag één vingertje: ze was de nummer één."

"Ik had mijn emoties toen niet meer onder controle. Ik moest nog even de focus houden, maar ik was zo blij. Ik had tranen in mijn ogen. Dit zal ik nooit vergeten en neem ik mee voor de rest van mijn leven."