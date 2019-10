Steve Darcis (35) stopt in januari 2020 met tennis: "Lichaam wilde niet meer"

Steve Darcis (35) heeft op de persconferentie van de European Open bekendgemaakt dat hij volgend jaar een punt achter zijn tenniscarrière zal zetten. De Luikenaar kampte zijn hele loopbaan met blessures en momenteel ondervindt hij opnieuw veel last van zijn elleboog.

"Sinds het grasseizoen dit jaar is de pijn in mijn elleboog teruggekomen. Ik heb overlegd met mijn dokters en het is best om een punt achter mijn carrière te zetten. Mijn lichaam wilde niet meer en mentaal ben ik ook moe”, zegt Darcis op de persconferentie.

De 35-jarige Luikenaar zal na de Australian Open van 2020 het proftennis definitief vaarwel zeggen. Begin januari speelt hij ook nog samen met David Goffin in de ATP Cup. Op de European Open zal hij dus voor de laatste keer op Belgische bodem in actie komen.

De hoogtepunten in de tenniscarrière van Darcis zijn 2 ATP-titels (Amersfoort in 2007 en Memphis in 2008), zijn overwinning tegen Rafael Nadal in de eerste ronde van Wimbledon (2013), en de 2 Davis Cup-finales (2015 en 2017) met België.

Darcis schitterde in teamverband vaak in de Davis Cup, vandaar dat hij de bijnaam "Mister Davis Cup" draagt.