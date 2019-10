Bakelants valt weer in Lombardije: "Ik keer nooit meer terug naar deze koers"

"Het had allemaal veel erger kunnen zijn"

Twee jaar geleden eindigde de Ronde van Lombardije van Jan Bakelants met een zware valpartij in de afdaling van de Muro di Sormano. Bakelants dook in een ravijn en liep zware blessures op. Ook vandaag was het lot hem niet gunstig gezind. Bakelants viel in diezelfde afzink.

"Het maffe is dat het opnieuw gebeurde in de afdaling van de Sormano. Niet in die gevaarlijke bocht van twee jaar geleden, maar helemaal aan het einde van de afzink", vertelt de Sunweb-renner bij Het Nieuwsblad.

"Ik weet echt niet hoe het is kunnen gebeuren. Mijn voorwiel schoof weg en ik lag er. Ik reed zelfs niet eens rap, zonder risico’s. Een vreemde valpartij. Iets wat elke renner elk jaar wel eens overkomt, maar vreemd genoeg moet het bij mij altijd in deze koers gebeuren.”

"De schade valt wel mee. Ik heb schaafwonden, waar ik nog nooit schaafwonden heb gehad, zoals op de achterkant van mijn schouder. Het moet dus een rare val geweest zijn, maar als ik naar mijn getoucheerde helm kijk, moet ik misschien zeggen dat ik ondanks die val toch veel geluk heb gehad. Het is een zeer jammere zaak, maar het had allemaal veel erger kunnen zijn.”