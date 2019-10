Yes, she can! MVP Meesseman loodst Mystics en zichzelf naar 1e WNBA-triomf: "Amazing"

Meesseman en Mestdagh pakken de WNBA-titel met Washington Mystics

WNBA-titel en MVP

Meesseman zag het gevaar en schudde haar team wakker: met 11 punten bracht ze de bordjes weer gelijk (62-62), maar toch ging de thuisploeg het laatste quarter in met 2 punten achterstand (62-64). De dikke 4.000 fans in Washington wisten niet waar ze het hadden. Op minder dan 6 minuten van het einde stond er 72-72 op het bord. Een 8-0-tussenspurt van Delle Donne (21 punten) en Meesseman zorgde voor de ommekeer: 80-72.

Connecticut zette Washington constant onder druk: de bezoekers openden de score en zorgden bij een 42-43-ruststand voor een heuse nagelbijter. Een sterke Jonquel Jones bracht de Mystics in vertwijfeling met 25 punten. Connecticut kwam in het derde quarter 44-53 voor.

Delle Donne werd in de Finals geplaagd door een hernia, Meesseman nam de rol van matchwinnaar over. In 3 van de 5 finaleduels was ze topschutter van haar team. En afgelopen nacht waren haar punten broodnodig.

Vorig seizoen speelden de Mystics ook de WNBA-finale, maar toen zonder Meesseman, die de voorkeur gaf aan de nationale ploeg. Coach Mike Thibault noemde haar "het ontbrekende puzzelstukje" . En zo bleek: waar de absolute topvedette Elena Delle Donne als MVP de reguliere competitie afsloot, pakte Meesseman die rol van de Amerikaanse over in de finaleduels.

De match van Meesseman in beeld:

Meesseman: "Alles gedaan wat in mijn macht lag"

Meesseman en Mestdagh zijn nog maar de tweede en derde Belgische die met de WNBA-titel kunnen pronken. Ann Wauters deed het hen voor in 2016 met de Los Angeles Sparks. Maar de impact van Meesseman nu was veel groter. Op haar 26e en in haar 6e seizoen bij de Mystics werd de center van 1,93 meter uitgeroepen tot MVP van de Finals. Ze is de eerste Europese die die eer te beurt valt.

In de 5e match was onze landgenote, die zoals altijd op de bank startte, andermaal onmisbaar voor haar team. Met haar vista zette ze de match naar haar hand, ze verdedigde mee en maakte de shots. Zonder haar geen titel? "Het was een ongelooflijke wedstrijd. Ik heb alles gedaan wat in mijn macht lag en ik ben blij dat het beloond wordt. Het was een emotionele match en we verdienen dit."

De WNBA is de beste basketbalcompetitie ter wereld. Hier droom je van als kind. Wat voelt Meesseman nu? "Ik ben vooral verlost van alle spanning en stress. Ik ben blij en gelukkig. Nu de spanning weg is, ben ik redelijk leeg. Dit is "amazing". We zijn kampioen, wat valt er meer te zeggen. We zijn een van de beste ploegen ter wereld."

Toen ze voor de ogen van Wauters en haar mama de MVP-trofee in handen kreeg reageerde ze - zoals ze is - bescheiden: "Ik ben niet het ontbrekende puzzelstukje. Ik ben gewoon een speelster die haar ploeg geholpen heeft om het kampioenschap te winnen. Zij zijn mijn familie nu en ik wil dit met mijn ploeg delen. Het enige dat telde, was de kampioenstitel."

"Ik wou deze match zo, zo graag winnen. Toen ik van de bank op het veld kwam, wist ik dat we extra energie nodig hadden. De coach had me vooraf gezegd dat ik moest blijven proberen te scoren, ook als de shots in het begin zouden tegenvallen. Maar toen ik onder de ring kwam, ging de korf meteen binnen. Ik moest gewoon zo voortdoen."

"Deze play-offs waren het moment waarop ik realiseerde dat ik mijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen en dat ik dat ook kon doen. En ik heb het gedaan. Ik denk dat ik 1 of 2 jaar geleden heel anders zou gereageerd hebben. Het is niet mijn gewoonte. Maar ik stond er."