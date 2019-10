"Opvallend hoeveel mensen in voetbal WhatsApp gebruiken, niet alleen omdat het gratis is"

"Politiediensten hebben capaciteit moeten bijkopen"

Terwijl Dejan Veljkovic een deal sloot met het gerecht en binnenkort zijn vroegere job als spelersmakelaar weer wil opnemen, is het nog maar de vraag of het gerecht Mogi Bayat iets zal kunnen maken.

"Ik laat mij uitleggen dat het zeer, zeer ingewikkeld is", vertelde Peter Vandenbempt deze week in De Tribune op Radio 1. "Anders dan Veljkovic, die alles vertelt, vertelt Bayat helemaal niets. Het is een onwaarschijnlijk kluwen, internationaal vertakt. Het is financiële spitstechnologie, want het is een bovenmatig intelligente man."

"Bayat heeft gebruik gemaakt van al zijn kennis om alles te verstoppen. Ik liet mij zelfs vertellen dat ze er op de dag dat ze zijn hardware in beslag hebben genomen - want hij werkt enkel met telefoons - moeilijk in geslaagd zijn al het materiaal over te zetten naar de servers van de politiediensten."

"Na 10 à 15 uur kregen ze plots een foutmelding door onvoldoende capaciteit. Ze hebben dus capaciteit moeten bijkopen om alle gegevens van Bayat alleen nog maar op hun computer te krijgen. Dus het zal niet gemakkelijk zijn."