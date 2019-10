Vandegoor over MVP Meesseman: "Met lichtjaren voorsprong de beste"

"Geen kers, maar een hele boomgaard op de taart"

"Het was de laatste en beslissende wedstrijd uit een best-of-5-systeem. En ze speelden eigenlijk niet supergoed. Maar in de laatste 10 minuten werd alles omgedraaid, voor eigen publiek. Een onwaarschijnlijke climax. Daarbij nog eens het enthousiasme van de Amerikaanse supporters. Laaiend enthousiast, het ging door merg en been", is Vandegoor enorm onder de indruk.

"Het was een geweldige avond", vertelt Vandegoor. "Ik heb al een aantal basketbalwedstrijden gezien en mogen becommentariëren, ook op de Olympische Spelen, maar vandaag staat in mijn top 3. Het was een geweldige sfeer in een naar onze normen kleine sporthal, met 4.000 supporters."

"Meesseman met lichtjaren voorsprong de beste van haar team"

Makkelijk verliep het niet voor de Mystics in eigen huis. "Ze stonden 30 minuten lang achter. Het liep niet echt zo vlot. Maar Emma Meesseman heeft dan letterlijk en figuurlijk de wedstrijd in handen genomen", legt Vandegoor uit.

"22 punten gemaakt, topschutter geworden bij de Mystics, ze heeft de wedstrijd helemaal doen kantelen. Ze was met lichtjaren voorsprong de beste van haar team. Iedereen mag haar op de blote knieën danken. Meesseman heeft de Washington Mystics naar de 1e WNBA-titel geloodst. Toch de beste basketbalcompetitie ter wereld, en dat wil wel wat zeggen."

Naast Meesseman speelt er ook nog een andere Belgian Cat bij de Mystics. Kim Mestdagh. Maar zij kwam niet in actie. "Zij heeft niet mogen spelen in de finales, dat wist ze ook op voorhand. Ze heeft ook veel concurrentie op haar positie als shooting guard. Dit seizoen kwam ze minder aan spelen toe, maar het was wel een geweldige ervaring voor haar."

"Op haar 29e naar Amerika mogen gaan en nu wordt ze in het zog van Meesseman mee kampioen. Ik heb het nu vanop een afstand mogen bekijken en als er 1 dame is bij de mystics die altijd enthousiast is, is het wel Kim Mestdagh. Al haar ploegmaats aanvuren, opjutten en positief blijven. Het is een geweldige ervaring, die ze ook mee naar de nationale ploeg zal meedragen."

"2 Belgische vrouwen die in de voetsporen treden van die andere levende legende: Ann Wauters. Zij werd in 2016 kampioen met Los Angeles. Dus vandaag is er toch wel een groot stuk basketbalgeschiedenis geschreven.