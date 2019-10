Roy Curvers en Simon Spilak zetten een punt achter hun wielercarrière

Spilak dus niet naar Bahrain-Merida, Curvers wordt coach bij Sunweb

Curvers rijdt sinds 2008 voor zijn huidige werkgever, in een ondersteunende functie

voor de sprinters en kopmannen. Hij nam onder meer 6 keer deel aan de Tour de France.

"Ik betreur het uiteraard dat mijn carrière ten einde loopt, maar ik ben verheugd dat ik met Team Sunweb in de wielerwereld kan blijven", laat Curvers weten. "We hebben samen veel leuke en speciale herinneringen opgebouwd. Ik ben altijd bij het team gebleven, omdat we voortdurend nieuwe uitdagingen wisten te vinden. Ik kijk er echt naar uit om als coach onze jonge jongens vooruit te helpen in hun carrière."

Curvers zal onder meer Ilan Van Wilder, die de overstap van Lotto Soudal maakt, begeleiden. Ook Tiesj Benoot (eveneens Lotto) rijdt in 2020 voor het Duits-Nederlandse team.

Spilak gaat niet over naar Bahrain-Merida zoals eerder werd aangekondigd door die ploeg. Spilak won 2 keer de Ronde van Zwitserland, in 2015 en 2017. In 2010 was hij de sterkste in de Ronde van Romandië.

"Natuurlijk had ik nog een aantal jaar door kunnen gaan, maar ik denk dat dit het goede moment is om te stoppen", vertelde Spilak tegen de Sloveense krant Delo. "Ik ben heel erg tevreden over mijn carrière en mijn resultaten, en daar wil ik het bij laten."