Nike stopt met omstreden Nike Oregon Project na dopingschorsing van coach Salazar

Salazar is de grondlegger van het trainingscentrum, waar sinds 2001 met het NOP aan een nieuwe toekomst wordt gewerkt om de VS nieuwe langeafstandssuccessen te brengen.

Het nieuws dat het Amerikaanse dopingagentschap USADA Salazar vorige week voor 4 jaar schorste, sloeg in als een bom op het WK atletiek in Doha. Salazar is de ex-coach van de Britse meervoudige olympische kampioen Mo Farah en huidige coach van de Nederlandse Sifan Hassan, die furore maakte op het WK met titels op de 1.500 en 10.000 meter. USADA stelt dat het na een jarenlang onderzoek zeker is van dopingmisbruik door Salazar, die evenwel zijn onschuld uitschreeuwt en in beroep gaat.

Nike kwam onder vuur te liggen, omdat Salazar de huiscoach is van het NOP en er ook mails tussen Salazar en CEO Parker verstuurd werden. Parker sprak in een eerste reactie vorige week van een bedrieglijk rapport, dat Nike nooit iets te maken had met systematische doping en dat hij Salazar blijft steunen.

Het USADA benadrukte in Doha dat bij de dopingzaak tegen Salazar geen atleten waren betrokken die op het WK in Qatar in actie zijn gekomen. Uit verklaringen van 10 atleten die in de periode 2010-2014 aan NOP waren verbonden, is gebleken dat er geknoeid is met hun medische gegevens.

Hassan reageerde in Doha geschokt op de verbanning van haar coach Salazar, die na het vonnis meteen zijn WK-accreditatie moest inleveren. De 26-jarige hardloopster onderstreepte dat ze een "schone" atlete is: "Ik heb nooit iets fouts genomen, mij is nooit iets aangeboden en ik heb nooit iets verdachts gezien."

Kara Goucher, de "klokkenluidster" in de dopingzaak rond Salazar, pleitte eerder deze week al voor de opheffing van het NOP in de huidige staat. "Maak er een einde aan. Huur nieuwe, betrouwbare coaches in en geef het een herstart", betoogde de Amerikaanse oud-atlete.