Merckpoel en Wauters gaan uit de bol en photobomben ESPN-uitzending

Het succes van Emma Meesseman in de WNBA maakt heel wat los: in de VS, maar ook in België. StuBru-uithangbord Linde Merckpoel trok met basketbalgrootheid Cat Ann Wauters naar de Finals. De 2 zagen hoe Meesseman de Washington Mystics in de beslissende match voorbij Connecticut bracht. En dat vierden ze live op ESPN.