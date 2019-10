"Derwael is dé referentie geworden aan de brug, ze wordt opnieuw wereldkampioene"

"Voor het goud moet het fantastisch zijn"

"In de kwalificaties had ze de hoogste score en toen vond ze van zichzelf dat het niet haar beste oefening was. Er zaten ook wat uitvoeringsfouten in, ik verwacht dat ze het morgen nog beter doet."

"Alles stond in de kwalificaties op een zakdoek. Met een score van 15.141 stak Derwael er toch een beetje bovenuit. Dat komt door haar heel hoge moeilijkheidsgraad. Ze is gewoon de referentie geworden aan dit toestel."

Wordt Nina Derwael voor de tweede keer wereldkampioene? "Ja", antwoordt Dirk Van Esser kordaat. "Ze is mentaal zo sterk, turnt veruit de moeilijkste oefening en heeft ook de beste uitvoering. In haar hoofd zit het bovendien helemaal goed, volgens mij kan er weinig misgaan."

"Eén van de sterren van dit WK"

Wat maakt Derwael zo uniek aan de brug met ongelijke leggers? "Ze heeft de beste coördinatie van alle turnsters en ze heeft ook de beste zwaai aan dit toestel. Haar trainer is aan de brug ook geweldig. Dat merk je aan de volledige Belgische ploeg. De brug met ongelijke leggers is hun beste toestel."

"Derwael is ook groot, het oogt dus veel mooier. Ze combineert verschillende delen na elkaar alsof het niets is en dat doet geen enkele turnster haar na op dit WK. Ze zal volgens mij de enige titel pakken die niet voor Biles is. Dan ben je automatisch één van de sterren van het WK turnen. Als ze goud pakt, verwacht ik ook dat ze de prijs voor de elegantie zal winnen."

Derwael komt morgen als laatste in actie. Is dat een voordeel of een nadeel? "Daar trekt ze zich niets van aan, denk ik. Ze turnt als laatste en kan dus tonen dat ze echt de allerbeste is", schat Van Esser in.