Belgisch Kampioene Vandenbulcke nu ook officieel naar Lotto-Soudal Ladies

"Ik wil graag mijn Belgische trui tonen"

De 23-jarige Vandenbulcke reed eerder al 4 jaar voor de ploeg: als tweedejaars

nieuweling, 2 jaar als junior en één seizoen als eliterenster. Ze ondertekende een contract voor één seizoen. Na het BK in Gent maakte ze in de studio van Karl Vannieuwkerke al bekend dat ze zou verhuizen naar de Lotto-Soudal Ladies, nu is de transfer ook officieel afgerond.

"Er heerste destijds al een heel goede sfeer in de ploeg, een familiegevoel zelfs", steekt Vandenbulcke op de teamwebsite van wal. "Als rensters hadden we onderling een sterke band, maar ook met de staf. Als ik ploeggenotes of stafleden van toen tegenkom, praten we nog dikwijls over die tijd. Ik heb altijd een goed contact onderhouden met de ploeg. Ik wist dat er interesse was om mij opnieuw naar het team te halen en ik ben heel blij met die terugkeer."

"Het is mijn doel volgend seizoen finales te rijden. Zo kan ik bijvoorbeeld helpen om Lotte Kopecky in stelling te brengen voor een sprint of op een andere manier mijn bijdrage leveren in functie van de ploeg. En ik wil natuurlijk graag mijn Belgische trui tonen. Mensen herkennen me nu sneller en ik merk ook meer waardering, want de Belgische titel is niet van de minste. Met dit shirt is het wel net iets moeilijker om deel uit te maken van een vroege vlucht."