"Wat Meesseman doet, is te vergelijken met wat Clijsters en Henin hebben gedaan"

"Meesseman heeft bewezen dat ze er stond"

Emma Meesseman en Kim Mestdagh volgden vannacht Ann Wauters op als WNBA-kampioenen. Meesseman werd na de vijfde finalewedstrijd tussen de Washington Mystics en de Connecticut Sun tot haar eigen verbazing uitgeroepen tot MVP van de finals. Voor het eerst in de WNBA-geschiedenis is die trofee voor een Europese speelster.

Ex-basketbalspeler Ronny Bayer is niet verrast dat Meesseman het zo goed heeft gedaan dit seizoen. "Ik ken de kwaliteiten van Meesseman, ze heeft in de finals bewezen dat ze er stond. Toen Elena Delle Donne - dé sterspeelster van de Washington Mystics en MVP van de reguliere competitie - een blessure opliep, nam Meesseman haar rol volledig over."

"We mogen heel fier zijn op haar prestatie. Het is uniek wat ze doet. Basketbal is één van de grootste sporten in de VS. Als je daarin MVP van de finals kan worden na een heel sterk seizoen, dan is dat iets om heel trots op te zijn."

"Het typeert Meesseman dat ze er heel rustig onder blijft. Ze laat zich niet van de wijs brengen en blijft altijd heel realistisch. Ze heeft doelen voor ogen en bereikt die ook altijd. Dat is uitzonderlijk."

