VIDEO: Volgens cijfers moeten we straks 5,3 Duivelse goals zien tegen San Marino

Vanavond staan België en San Marino voor de 8e keer tegenover elkaar. Het is een clash tussen de nummer 1 en de nummer laatst van de wereld. België scoorde 37 goals in 7 onderlinge ontmoetingen, goed voor 5,3 doelpunten gemiddeld. De grootste zege van de Belgen tout court was de 10-1 tegen San Marino in februari 2001. Een overzicht.

6/9/19: San Marino-België 0-4

Als eerste tegen de laatste verwachtten heel wat voetbalvolgers een mooie en attractieve wedstrijd van de Belgen, waarbij Roberto Martinez ook wat jongens kansen gaf - bijvoorbeeld de voorlinie Origi, Januzaj, Batshuayi, maar dat draaide niet goed uit. Pas na de rust en met de inbreng van Mertens en Chadli liep het een beetje los. Batshuayi had net voor de rust een penalty benut en scoorde ook in de slotminuten nog. Tussendoor gaven Mertens en Chadli het goeie voorbeeld.

San Marino België einde 0 4 43' - Doelpunt strafschop - Michy Batshuayi (0 - 1) 41' - Geel - Davide Simoncini 90+2' - Doelpunt - Michy Batshuayi (0 - 4) 78' - Geel - Manuel Battistini 76' - Verv. Kevin De Bruyne door Dennis Praet 74' - Verv. Filippo Berardi door Matteo Vitaioli 67' - Verv. Mattia Giardi door Alex Gasperoni 66' - Verv. Enrico Golinucci door Alessandro Golinucci 63' - Doelpunt - Nacer Chadli (0 - 3) 57' - Doelpunt - Dries Mertens (0 - 2) 56' - Verv. Adnan Januzaj door Nacer Chadli 55' - Verv. Divock Origi door Dries Mertens EK-kwalificatie Speeldag 5 06-09-2019 20:46 43' Michy Batshuayi 0 - 1 57' Dries Mertens 0 - 2 63' Nacer Chadli 0 - 3 90+2' Michy Batshuayi 0 - 4

Het journaal met o.a. de 0-4 in San Marino:

7/9/05: België-San Marino 8-0

Net als in 2019 had België een strafschop nodig om de score te openen: Timmy Simons nam die voor zijn rekening. Koen Daerden, die na 12 minuten de geblesseerde Kompany kwam vervangen, en Thomas Buffel zetten de 3-0-ruststand vast.

Mbo Mpenza (2), Kevin Vandenbergh, nog eens Koen Daerden en Daniel Van Buyten legder er nog 5 in het mandje in de tweede helft.

Bekijk hieronder de doelpunten:

30/3/05: San Marino-België 1-2

Net als in de 2 wedstrijden hierboven zorgde een penalty voor de opener: 0-1 langs opnieuw Timmy Simons. Andy Selva zorgde voor een delirium bij de dwergstaat door de 1-1 te maken. Selva was een van de enige profs van San Marino. Daniel Van Buyten kon een blamage vermijden.

Vincent Kompany en co konden Andy Selva het score niet beletten.

6/6/01: San Marino-België 1-4

Aanvoerder Marc Wilmots gaf het goeie voorbeeld in de 10e minuut, maar een minuut later had Andy Selva er alweer 1-1 van gemaakt. Pas na het uur konden Belgen weglopen: Gert Verheyen, Wesley Sonck en nog eens Wilmots.

Marc Wilmots maakte de eerste en de vierde goal van de Belgen in San Marino.

28/2/01: België-San Marino 10-1

Het Koning Boudewijnstadion zag op deze dag de grootste zege in de geschiedenis van de nationale ploeg. Net als bij de 8-0 in 2005 stond er bij de rust "maar" 3-0 op het bord. Yves Vanderhaeghe, Emile Mpenza en Bart Goor hadden daar amper 25 minuten voor nodig. In de 45 minuten na de koffie vielen er nog 7 Belgische doelpunten: Vanderhaeghe, Goor, Baseggio en Wilmots zorgde voor 7-0. En toen was het moment van Bob Peeters gekomen. Bondscoach Robert Waseige gooide de boomlange spits op het uur in de strijd voor Gaetan Englebert. Tussen de 76e en de 89e minuut was de man van Vitesse goed voor een hattrick. De onvermijdelijke Selva zorgde in de slotminuut voor de tegengoal.

7/6/97: België-San Marino 6-0

Bondscoach Georges Leekens zag Lorenzo Staelens, Eric Van Meir, Emile Mpenza, Luis Oliveira en nog eens Mpenza met een vijfklapper de rust halen. Daarna ging de riem eraf, enkel Staelens kon in het slot nog een goaltje erbij prikken.

9/10/96: San Marino-België 0-3

Het eerste treffen tussen België en San Marino vond bijna 23 jaar geleden plaats, op 9 oktober 1996. Wilfried Van Moer was de bondscoach in het Di Serravallestadion in Serravalle. Hij zag Gert Verheyen en Luc Nilis snel de score openen en aandikken, na de rust kon enkel Nilis nog een goaltje meepikken.

Topschutters van België tegen San Marino: