Tarteletto-Isorex droomt: "Op termijn deelname aan Ronde van Vlaanderen en Tour"

Bauwens: "Naar het voorbeeld van Wanty-Gobert"

Het lijkt een verrassende transfer: Enzo Wouters (23) die Lotto-Soudal ruilt voor het continentale team Tarteletto-Isorex.

"Enzo gelooft gewoon voor 100 procent in ons project", zegt teammanager Peter Bauwens, die met zijn "Project 2021" nog enkele wielerdromen wil waarmaken. "In 2021 willen we met Tarteletto-Isorex de stap zetten van het continentale naar het ProContinentale niveau. Zo willen we onze sponsors meer visibiliteit geven. We dromen ervan om aan de start van de Ronde van Vlaanderen te komen." "En in 2025 zouden we, als het financieel haalbaar is, graag aan de start staan van de Tour de France. Een beetje naar het voorbeeld van Wanty-Gobert: een drietal jaar op ProContinentaal niveau rijpen en daarna naar de Tour gaan."

Tarteletto-Isorex droomt ervan om op een dag de Tour te rijden.

"We zullen ons niet verbranden"

Maar Bauwens beseft dat het niet gemakkelijk wordt. "Ik ben ondertussen 17 jaar actief in de wielerwereld en ik ben van niets tot iets gekomen. We blijven geleidelijk aan groeien", zegt de ploegmanager. "Met Tarteletto-Isorex dromen we, maar we zullen ons ook niet verbranden. Hebben we niet de mogelijkheid om in 2021 ProContinentaal te worden, dan wachten we nog wat." "Met het huidige economische klimaat zal het niet eenvoudig zijn om onze ambities waar te maken. Vraag nu maar eens aan een sponsor om een half miljoen euro, je zal van een kale reis terugkomen."

Stijn De Bock is een van de nieuwkomers bij Tarteletto-Isorex.

"Sommige renners worden overbetaald"