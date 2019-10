Tour-winnaar Bernal rondt machtsvertoon van Ineos af in Piemonte

Alsof we naar een Tour-etappe keken, zo indrukwekkend was het sloopwerk van Team Ineos. Op de slotklim naar Oropa was Puccio de eerste machinist van de Ineos-trein, achteraan stond de deur wagenwijd open.



De Zwitser Mathias Frank probeerde te ontsnappen aan de slachtpartij van Ineos, maar Diego Rosa floot hem snel terug. Het was een moordend tempo van de Italiaan, die 3,5 kilometer voor de streep afgelost werd door Ivan Sosa.



De vinnige Colombiaan stond nog eens extra op zijn gaspedaal. In het fel uitgedunde pak schreeuwden ze om hun mamaatje. Slecht 6 renners konden de ziedende Sosa volgen: zijn kopman Bernal, Buchmann, Frank, Peters, Daniel Martin en Villella.

Door nieuwe prikken van Sosa gingen de concurrenten van Bernal één voor één overboord. Bernal versnelde zelf op 1,7 km van het einde en hield zijn inspanning vol. Sosa eindigde nog 2e, Nans Peters (3e) mocht het Ineos-koppel vergezellen op het podium.

"Ik win vandaag, maar ik denk dat Sosa misschien zelfs sterker was dan ik", reageerde Bernal na afloop. "Hij leverde fantastisch werk voor mij."