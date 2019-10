Lukaku na nummer 50: "Wou vooral scoren voor verjaardag van mijn moeder"

Lukaku: "De nieuwe spelers laten zien dat we een groot voetballand zijn"

"Ik heb me geamuseerd. Het was leuk voor de supporters en voor ons op het veld." En zijn 50e doelpunt? "Dat is een mijlpaal, maar het was voor mij belangrijker om te scoren voor mijn moeder haar verjaardag. Ze is vandaag 51 geworden en het was de eerste keer na meer dan een jaar dat ze in het stadion zat. Dat is cool."

"Het is belangrijk om geplaatst te zijn. Het is leuk dat het op zo'n manier gelukt is, met kwaliteit en met klasse op het veld. Nu 30 op 30 halen zou voor ons een goed doel zijn. We moeten beter worden ook."

"De mensen verwachten het ondertussen. En dat is normaal. Wij moeten zorgen dat we de nieuwe spelers en de nieuwe generatie laten zien dat België vanaf nu een groot voetballand is."

Lukaku gaat niet mee naar Kazachstan. "Ik word hier morgen behandeld en dan ga ik aan mijn bil werken want ik speel al even met last. Dan kan ik weer aan 100 procent spelen."