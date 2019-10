"Cats ambiëren alle duels in groepsfase te winnen en 3e EK op rij te spelen"

De Belgian Cats starten in groep G met een thuiswedstrijd op donderdag 14 november (20.30u) in de Spiroudôme van Charleroi tegen Oekraïne. Op zondag 17 november is er de eerste verplaatsing naar Finland.

De derde tegenstander is Portugal. Er zijn drie tijdstippen waarop de kwalificatieduels worden afgewerkt: van 10 tot 18 november 2019, van 8 tot 16 november 2020 en van 31 januari tot 8 februari 2021.

De 9 groepswinnaars en de beste 5 tweedes plaatsen zich voor de eindronde met 16 landen. Spanje en Frankrijk zijn als gastlanden automatisch geplaatst. Het EK vindt plaats van 17 tot 27 juni 2021 in Frankrijk (Lyon, Parijs) en Spanje (Valencia).

"Onze ambitie is om alle wedstrijden in de groepsfase te winnen en ons dus te plaatsen voor een derde opeenvolgende EK", windt bondscoach Philip Mestdagh er geen doekjes om.

In februari 2020 nemen de Belgian Cats deel aan één van de vier olympische kwalificatietoernooien (van telkens 4 landen). De loting daarvoor is eind 2019.