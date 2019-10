Osaka geeft Amerikaanse nationaliteit op en kiest voor Japan

Osaka genoot tot dusver de dubbele nationaliteit: Amerikaanse en Japanse. Nu heeft ze de knoop doorgehakt en heeft ze de procedure opgestart om alleen als Japanse door het leven te gaan.

Osaka is de dochter van een Japanse moeder en Haïtiaanse vader. Op haar 3e verhuisde ze met haar ouders en oudere zus naar New York. Daardoor beschikte ze sindsdien over twee paspoorten.

Nu kiest ze resoluut voor de Japanse nationaliteit. Ze had nog maar enkele dagen om die knoop door te hakken, aangezien ze op 16 oktober 22 wordt en de Japanse wet vereist dat mensen met een dubbele nationaliteit voor hun 22e definitief beslissen.

Osaka verdedigde al de Japanse kleuren op het tenniscircuit en zal Japan volgend jaar dus ook vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokio.

"Het is een speciaal gevoel om Japan op de Spelen te kunnen vertegenwoordigen", zegt Osaka, winnares van de US Open 2018 en Australian Open 2019 en huidig nummer 3 van de wereld.