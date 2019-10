Op het WK turnen in Stuttgart staat vandaag de allroundfinale bij de vrouwen op het programma en dan is het voor ons natuurlijk uitkijken naar Nina Derwael. Vorig jaar in Doha greep Derwael met haar 4e plaats net naast een medaille. De allroundfinale is voor Derwael ook een test voor zaterdag. Dan verdedigt ze haar wereldtitel aan de brug. Ze moet vanmiddag ook wat zorgen van zich afturnen.