Van Asbroeck en Capiot staan op podium in Parijs-Bourges, Sarreau is primus

De Fransman Marc Sarreau (Groupama-FDJ) heeft zijn killersinstinct teruggevonden. Na winst in de Ronde van de Vendée zondag triomfeerde hij vandaag ook in Parijs-Bourges. Tom Van Asbroeck (2e) en Amaury Capiot (3e) snelden in de pelotonsprint naar de dichtste ereplaatsen.